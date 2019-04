‘Sexy Paaspoppen’ in voortuin veroorzaken burenruzie: “Mijn zoon van 16 moet zoiets niet zien!”

In de stad Clifton, in het Amerikaanse New Jersey, zijn buren verdeeld over de tuindecoratie van tandarts Wayne Gangi. De man versiert wel vaker zijn voortuin in teken van een aankomende feestdag en meestal wordt dat gesmaakt.

Maar deze week heeft hij mannequins in sexy outfits en konijnenoren geplaatst. Daar kunnen sommige buren niet mee lachen, omdat het volgens hen een belediging is tegenover Pasen.

Een buurvouw heeft daarom beslist de decoratie zelf af te breken. Gangi verzekert zijn buren dat de mannequins een heel andere betekenis hebben en zal de poppen dan ook terug in ere herstellen.