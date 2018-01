Sea Life verrast door geboorte bamboehaai

In attractiepark Sea Life in Blankenberge is onverwachts een bamboehaai geboren. Een verrassing, want niemand had de geboorte opgemerkt tot een routinecontrole van de "oceaantank". Dat meldt Sea Life.

In de oceaantank van Sea Life is de geboorte van een kleine bamboehaai nagenoeg onopgemerkt voorbijgegaan. De dierenverzorgers stonden perplex toen ze bij een routinecontrole van het aquarium plots een kleine bamboehaai opmerkten.

Zeemeermintasje

Een bamboehaai wordt niet levend geboren. Ze wordt geboren uit een zeemeermintasje, een taai, leerachtig eikapsel. De babyhaai groeit binnenin uit van embryo tot haai. Bij een bamboehaai duurt dit proces ongeveer drie maanden. Bij de geboorte is de babyhaai ongeveer 15 centimeter groot. Niemand had het tasje opgemerkt.

Quarantaine

De verzorgers hebben de haai meteen in quarantaine geplaatst zodat het jong beschermd kan worden tegen enkele medebewoners. De kans bestaat namelijk dat de haai zou worden opgegeten door anderen dieren in de tank. "De babyhaai zal wellicht eind maart zichtbaar zijn voor de bezoekers van het park", aldus Sea Life. In het attractiepark verblijven zo'n twintigtal haaien.