Say cheeeese, 6 mei is Wereldlachdag

Het is vandaag Wereldlachdag. Glimlachen maakt mensen gelukkig en daarnaast is de Belg ook erg blij met zijn glimlach. Het is, na zijn ogen, zelfs zijn mooiste lichaamsdeel. Dat blijkt uit een rondvraag van de Belgische app Twoo, bij 2.100 Belgen.

De ogen doen het met 23 procent nog net iets beter, maar één op de vijf Belgen vindt zijn glimlach zijn allermooiste lichaamsdeel. En die lach, wordt jaarlijks op 6 mei gevierd, want lachen dat kan iedereen.

De Belg houdt naast glimlachen ook van een goede lachbui. Hij gaat dan ook op zoek naar een partner met een goed gevoel voor humor. Uit de rondvraag van Twoo bleek dat bijna zestig procent van de Belgen humor een zeer belangrijke karaktereigenschap vindt.

Lachen met moppen

De Belg blijft ook erg vaak lachen met moppen. Vooral spitsvondige moppen (70 procent) vallen in de smaak, maar ook sarcasme (19 procent) en slapstick (10 procent) kunnen de Belg bekoren.