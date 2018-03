Het bekende San Marcoplein in de Italiaanse stad Venetië staat (alweer) onder water. Het waterniveau is er tot meer dan een meter boven het normale peil gestegen.

Dat het waterniveau stijgt in de stad, is niet abnormaal. De straten en pleinen staan er geregeld blank. Vooral in oktober tot november en in februari tot maart gebeurt dat regelmatig. Meestal duurt dat niet zo lang. Het levert alvast indrukwekkende beelden op.