Sam (5) wint rodeo arenarecord

De vijfjarige Samuel Van Tassell heeft gisteren het stadionrecord rodeorijden verbroken in Great Falls, Montana. De jongen hield het erg lang vol op een schaap dat aan een hoog tempo door de arena raasde. De wedstrijd is de kleine broer van de stierenraces, waarbij kinderen zo lang mogelijk op schapen blijven zitten.

Vier onafhankelijke juryleden beoordelen bij rodeo de rijder én het schaap in kwestie. De kleine Sam (5) kreeg een score van 93 punten. De maximaal te halen score is 100. Met zijn 93 punten haalde Sam dan ook direct het stadionrecord, hij was erg trots op zijn prestatie.