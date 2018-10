In de kerk van Sint Spyridon in het Russische Lomonosov lokt de priester nieuwe kerkgangers met krokodillen, vogels, leguanen en waterschildpadden. In Lomonosov is er geen dierentuin, maar daar heeft de priester iets op gevonden door in de kerk een kleine zoo te bouwen. Veel kinderen komen nu liever naar de kerk. De ruimte voor de dieren wordt binnenkort dan ook uitgebreid.