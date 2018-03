Rush op flans in supermarkten

De 'flan challenge' ontketent een ware stormloop op flan in supermarkten. Afgelopen vrijdag slurpte Maxime Pans in 'Belgium’s Got Talent' zo’n 26 flans naar binnen in één minuut tijd. Het opvallende optreden leidde tot een nieuwe challenge. Iedereen wil nu zelf de uitdaging aangaan. Supermarktketen Lidl zet haar flans zelfs in promotie.

In de tweede aflevering van 'Belgium’s Got Talent' wilde Maxime Pans zijn eigenaardig talent tonen: zoveel mogelijk flans opslurpen in een minuut. Het werden er uiteindelijk 26. Hoewel zijn maag niet bestand was tegen de hoeveelheid flans, heeft hij wel een hele hype ontketend.

Zeven procent meer Jongeren gaan de 'flan challenge' massaal aan op social media. En dat betekent ook een stormloop op flans in supermarkten. Bij Lidl zetten ze de flans daarom in promotie. “Deze week merken we een stijging van zeven procent”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl aan VTM NIEUWS. "We hebben nog nooit zoveel flans verkocht in een week tijd. Dit is echt zeer uitzonderlijk." Ook bij Carrefour merken ze een stijging in de verkoop in Vlaanderen.

Foto: Lidl