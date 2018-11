Rotte vis, maden en muizenwijn op menu in ‘Disgusting Food Museum’

Schapenogen, stierenballen en madenkaas, maar ook Amerikaans root beer zijn enkele bijzondere delicatessen die geserveerd worden in het Disgusting Food Museum. Het tijdelijke museum opende woensdag de deuren in het Zweedse Malmö.

Volgens curator Samuel West, een klinisch psycholoog en onderzoeker uit Californië, moet de tentoonstelling het publiek entertainen, maar tegelijkertijd ook tot nadenken stemmen: wat beschouwd wordt als lekker of weerzinwekkend is immers aangeleerd en kan veranderen. Zodra mensen dat begrijpen, zullen ze misschien meer bereid zijn om nieuwe, duurzame voedingsmiddelen te proberen, zoals insecten of labovlees, hoopt hij.

“Het is een tentoonstelling die bezoekers uitdaagt om hun begrip van wat walgelijk en wat heerlijk is in vraag te stellen en het is de bedoeling om mensen te laten inzien dat er geen objectieve maatstaf voor walging is”, aldus West. “Voor sommigen kan de openbaring zijn dat ‘insecten misschien toch niet zo goor zijn als ik dacht’.”

De tickets worden verkocht in de vorm van kotszakjes en bezoekers kunnen aan de meerderheid van de gerechten ruiken of er zelfs van proeven.

Walging

“Walging is een van de zes menselijke basisemoties en de evolutionaire functie van walging is om ons te helpen voedsel te vermijden dat gevaarlijk, besmet, giftig of vervallen kan zijn”, zegt West. “Walging is een diep ingebakken emotie, maar wat we walgelijk vinden is cultureel bepaald.”

De curator kreeg het idee om de wereld van “walgelijk” voedsel te verkennen toen hij besefte dat minder vlees eten de meest impactvolle manier is om een steentje bij te dragen aan het milieu, vertelt hij.

West is er zelf in geslaagd om slechts de helft van de meer exotische gerechten te proeven. Op de vraag of hij ooit heeft overgegeven terwijl hij de tentoonstelling voorbereidde, antwoordt hij: “Elke dag”.

80 gerechten

Het museum stelt 80 verschillende gerechten voor, waaronder een stierenpenis, kikkersmoothies uit Peru, een wijn op basis van babymuisjes die gedronken wordt in China en Korea en Zweedse ‘surströmming’: stinkende, gefermenteerde haring.

Ook op het menu: balut, deels ontwikkelde eendenfoetussen die in het ei gekookt worden en in de Filipijnen recht uit de schaal gegeten worden, casu marzu, een pecorinokaas uit Sardinië die vol zit met maden, Russische gefermenteerde paardenmelk en het Australische broodbeleg Vegemite.

Daarnaast ook enkele gerechten die veel westerse bezoekers helemaal niet zo vies zullen vinden, zoals gezouten drop uit Zweden, Schotse haggis en Amerikaanse Jell-O of drilpudding. Ook ingemaakte varkenshersenen met melkjus en root beer, een kruidige softdrink die vooral populair is in Noord-Amerika.

Ook een stuk spek maakt deel uit van de tentoonstelling, naast een standbeeldje van een varken met naalden over het hele lichaam om te illustreren hoeveel antibiotica dieren op industriële varkensboerderijen toegediend krijgen.

Vers

De meeste gerechten die in het museum tentoongesteld worden zijn vers en moeten daardoor voortdurend aangevuld worden. “Inkoop is een groot probleem voor ons”, licht West toe. “Veel zaken zijn heel moeilijk te vinden of zijn erg duur.” Sommige delicatessen ruiken zo sterk dat ze in glazen bokalen tentoongesteld worden. “Echt voedsel in het museum kan een probleem zijn”, zegt Andreas Ahrens, museumdirecteur en curator. “Je moet de dingen regelmatig vervangen.”

Volgens Hakan Jonsson, een professor etnologie aan de universiteit van Lund die hielp bij de research voor de tentoonstelling, beginnen mensen steeds vaker anders te denken over wat ze lekker en vies vinden. “Veel grote groepen in de westerse wereld beginnen plots te denken: ‘vlees is walgelijk geworden, iets dat ik nooit in mijn mond kan stoppen’”, zegt hij. “En dat is behoorlijk nieuw in de geschiedenis: iets wat beschouwd wordt als normaal en prestigieus, als iets wat je op zondag wil eten, is plots voor veel mensen iets walgelijks geworden.”

Het Disgusting Food Museum is open tot en met 27 januari 2019 in het Slagthuset MMX in Malmö. Daarna trekt de tentoonstelling naar onder andere Duitsland, Japan, China en de VS.