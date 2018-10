Robert hervat fietstrainingen op 106-jarige leeftijd

De Franse Robert Marchand is 106 en is opnieuw gestart met fietsen. Eerder zei hij zijn koersfiets nochtans vaarwel, maar de passie van Robert is te groot. Dokters vinden dat geen goed idee en zijn van mening dat de man omwille van zijn hart en evenwicht beter niet meer zou fietsen.

Uit veiligheidsoverweging kruipt Robert op de openbare weg zijn fiets niet meer op. De man is zo goed als doof en rijdt dan ook altijd op zijn vaste fietspiste nabij Parijs. Robert fietst al sinds zijn veertiende, maar neemt fietsen pas sinds zijn 67ste verjaardag serieus.

Eerder dit jaar brak de man als 105-jarige nog een record. Hij reed toen 22 kilometer in een uur de tijd en er werd een speciale leeftijdscategorie (+105 jaar) voor hem opgericht.