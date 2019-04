Gisteren werd in de Vooruit in Gent een heuse ‘Friends’-quiz georganiseerd. 46 teams mochten aanschuiven, nog eens 150 teams stonden op de wachtlijst. Wie er niet bij kon zijn: niet getreurd, want wij contacteerden de organisator van de quiz en konden twaalf vragen van gisteravond bemachtigen.

Test je kennis in deze twaalf vragen.

We geven hier meerkeuzeantwoorden, iets wat op de quiz in Gent niet het geval was. Veel succes!