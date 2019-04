Vier studenten van de PXL-hogeschool in Hasselt lanceerden vandaag de ‘Bring Your Dog To School’-dag. 25 studenten en docenten brachten hun huisdier mee naar school. Ook dierenliefhebber Prins Laurent was van de partij. Hij haalde ook uit naar de regering. “Als ze mijn problemen oplossen, wat ze moeten doen, dan neem ik misschien terug een hond,” klonk het. De prins had lange tijd een hond, maar die is overleden.