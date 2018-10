Prins Harry heeft een zwembroek cadeau gekregen van een aantal deelnemers van de Invictus Games. Harry was meteen enthousiast en trok het broekje aan, weliswaar over zijn broek. Dit tot groot jolijt van de deelnemers.

Prins Harry is grondlegger van de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten. De Invictus Games gingen afgelopen zaterdag van start in Sydney en lopen tot en met zaterdag 27 oktober.