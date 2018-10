Pompoenboer heeft 70 verschillende soorten

In Kent, in Engeland, kweekt pompoenboer Charlie Eckley zeventig verschillende soorten pompoenen. Hij plant zijn zaden in mei, zodat de groente klaar is om in oktober geoogst te worden. Vlak voor Halloween komen mensen uit de wijde omtrek de pompoenen in alle maten en soorten plukken.

"Ik hou van Halloween", klinkt het bij Eckley. Maar daarnaast vindt de man het leuk om mensen kennis te laten maken met de natuur. "Ik hou ervan om mensen aan te moedigen het platteland in te trekken, hen ervan te laten genieten en frisse lucht binnen te krijgen", zegt hij.