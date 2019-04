Het jaarlijkse ‘Star Wars Celebration’ is sinds gisteren aan de gang. De politie van Chicago gaat heel hard op in de bijeenkomst. Met deze beelden toont ze dat ze paraat staat om de vele fans te begeleiden.

Het is al de twintigste keer dat het event voor fans wordt georganiseerd en deze keer ligt de organisatie in handen van de Amerikaanse stad Chicago. Er worden 35.000 fans verwacht. In een promofilmpje laat de politie van de stad zien hoe goed ze zijn voorbereid op zoveel Star Wars-fans.