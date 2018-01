Politie redt mensen uit bevroren meer

Gewapende politieagenten hebben mensen gered uit een auto die in een bevroren meer was gereden in het noordoosten van China. De passagiers van de wagen wilden naar eigen zeggen gaan spelen op het meer, en werden verrast omdat het ijs in het midden nog niet dik genoeg was.

“We hoorden dat er een auto aan het zinken was op het Xingkai Meer. En we gingen meteen ter plaatse”, zei de politiecommandant.

De passagiers kropen zo snel mogelijk uit hun zinkende wagen en twee uur later had de politie ook de auto uit het water gehaald.