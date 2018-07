Poetin geeft Trump WK-bal: "Bal nu in jouw kamp"

De Russische president Poetin heeft tijdens de gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse collega Trump, zijn ambtsgenoot een officiële voetbal gegeven van het afgelopen WK in Rusland. "Nu ligt de bal in jouw kamp", zei hij nadien lachend.

Donald Trump had eerder vandaag al uitgebreid de loftrompet gestoken over de "uitstekende organisatie van een fantastisch WK. Eén van de beste ooit, en jullie team heeft het ook heel goed gedaan", klonk het toen. Als dank voor die mooie woorden gaf Poetin hem een voetbal.

Trump zei dat die voor zijn jongste zoon Barron was en gooide de bal dan in de richting van first lady Melania, die in de perszaal zat. Op beelden van is te zien hoe de grijnzende presidentsvrouw de voetbal in haar handen heeft.

Voorzichtig!

Niet iedereen reageert enthousiast op de gift van Poetin. "Als ik van jou was, zou ik die bal controleren op afluisterapparatuur en ervoor zorgen dat hij het Witte Huis niet in komt", schrijft senator Lindsey Graham.