Para's raken verstrikt bij sprong

Twee Belgische paracommando’s kwamen vorige week in een wel zeer benarde situatie terecht. Tijdens een militaire oefening in Portugal raakten hun parachutes in elkaar verstrikt. Ze konden zich maar net op tijd bevrijden en kwamen er allebei met de schrik vanaf. Een van beide militairen filmde het hele gebeuren met een camera op zijn helm.

Een 80-tal Belgische paramilitairen was vorige week in Portugal voor een militaire oefening. Bij het oefenen van een parachutesprong liep het echter al snel mis. Net na hun sprong uit het C-130 vrachtvliegtuig raakten twee paramilitairen verstrikt in elkaars touwen. Het openen van hun parachute gebeurt automatisch, maar door de turbulentie van het vliegtuig gebeurde dat deze keer te snel.

Reserveparachute

Een van beide paramilitairen opende meteen na de botsing zijn reserveparachute. Uiteindelijk konden ze, bijna de grond bereikt, zich losmaken van elkaar en ongedeerd landen. Het hele gebeuren werd gefilmd door middel van een camera op de helm van één van de militairen.

Hij postte de beelden zelf op www.paracommando.com, een website gemaakt voor en door paracommando’s. “Dergelijke ongevallen (aanhakingen) gebeuren wel vaker bij de para’s, maar veelal worden ze niet op beeld vastgelegd”, voegt hij er nog aan toe.