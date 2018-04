Panda Hao Hao opnieuw zwanger?

Panda Hao Hao is opnieuw geïnsemineerd. Dat laat dierentuin Pairi Daiza weten op haar Facebookaccount. In de post zegt de intussen bijna twee jaar oude Tian Bao dat hij dolblij is dat hij er een broertje of zusje bijkrijgt.

Tian Bao was de eerste panda die in België werd geboren, en net als toen is moeder Hao Hao opnieuw geïnsemineerd. Die inseminatie is goed verlopen en dus hoopt de dierentuin op een nieuwe zwangerschap.

Mocht het tot een zwangerschap komen, mogen we in vier tot vijf maanden tijd een nieuwe panda verwachten. Dat zal het tweede zwart-witte beertje zijn dat op onze bodem wordt geboren, maar ook dat jong zal de Belgische nationaliteit niet krijgen. Ouders Hao Hao en Xing Hui zijn door China voor vijftien jaar uitgeleend aan ons land en ook hun kinderen worden Chinees eigendom.