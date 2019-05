De 26-jarige Rozi Khan uit Pakistan is een lokale beroemdheid sinds de zoon van zijn baas een foto van de jonge ober op sociale media plaatste. Opvallend: Khan lijkt erg goed op ‘Game of Thrones’-acteur Peter Dinklage, die Tyrion Lannister speelt in de populaire serie. Mensen spreken de jongeman vaak aan en nemen selfies met hem.

Khan heeft dankzij die bekendheid ook al kunnen meespelen in een reclamespot. Hij hoopt Dinklage ooit te kunnen ontmoeten én in zijn voetsporen te treden als acteur.