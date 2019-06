Pairi Daiza opent nieuw parkdeel, met overnachtingsmogelijkheid

In dierenpark Pairi Daiza in Brugelette (Henegouwen) gaat morgen een heel nieuw parkdeel open. In The Last Frontier zal je onder meer beren, wolven, poema’s, elanden, zeeleeuwen en andere dieren uit Canada kunnen bewonderen. De eerste beelden zijn alvast veelbelovend.

De nieuwe ‘wereld’ strekt zich uit over een oppervlakte van 8 hectare, wat ongeveer overeenkomt met meer dan 10 voetbalvelden. Afgelopen week kon je op Twitter al volgen hoe de wolven en de Amerikaanse zwarte beren op verkenning gingen in hun nieuwe verblijven.

In de nieuwe wereld zal je ook kunnen logeren in een resort met een hotel en vakantiehuisjes. Die zullen uitzicht bieden op de dieren. Er kunnen zo’n 250 gasten verblijven.