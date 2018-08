Jakson Follmann (26), de Braziliaanse voetballer die onder meer bij de Braziliaanse club Chapecoense speelde, slaagde er afgelopen weekend in om met zijn kunstbeen te scoren na een kopwedstrijdje in de kleedkamer. Follmann is één van de zes overlevenden van de crash van de LaMia Airlines Flight 2933 in 2016. Er stierven toen 71 mensen, waarvan 19 mensen van het Chapecoense voetbalteam. Follman overleefde de crash, maar voetbalt sindsdien met een kunstbeen.