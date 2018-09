In Japan woont het oudste koppel ter wereld. Masao Matsumoto (108) en Miyato Matsumoto (100) zijn samen 208 jaar oud. Beiden werden in Japan geboren, Masao op 9 juli in 1910 en zijn vrouw Miyato op 24 november 1917. Volgens het koppel is 'geduld' de sleutel voor een lang en geslaagd huwelijk.