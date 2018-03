Opvallend: steden krijgen abonnement Pornhub

De Amerikaanse pornosite Pornhub gaat inwoners van dorpen of steden met een expliciete naam zoals Pussy, een gratis Premium abonnement geven. Dat kondigde de site zelf aan via een filmpje.

Met de stunt wil de website meer gebruikers lokken en inwoners van een dorp of stad met een dubbelzinnige naam, een hart onder de riem steken. De namen van die steden of dorpen vallen nu onder de ‘Official Pornhub Premium Place’

Onder meer de steden La Vagina, Orgy, Pussy, Climax en Condom staan op de lijst. Dichter bij huis is er het plaatsje Rectum in Nederland, Titz in Duitsland en Pissy in Frankrijk. In ons land is er voorlopig nog geen stad die een Premium abonnement krijgt.

#PremiumPlaces

Wie vindt dat zijn gemeente of stad ook thuis hoort in de lijst kan een suggestie doen op Instagram of Twitter met de hashtag #PremiumPlaces.

Het is niet de eerste keer dat Pornhub met een actie komt om meer bezoekers naar hun site te lokken. Al zou het natuurlijk ook kunnen dat het om een 1 aprilgrap gaat, ook dat gebeurde al wel vaker bij de site.