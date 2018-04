Opnieuw olifantje geboren in Planckendael

In Planckendael is opnieuw een olifantje geboren. Dat meldt het dierenpark zelf via een persbericht. Het is al het derde olifantenjong in vier maanden tijd.

De Aziatische olifant Phyo Phyo, mama van Kai-Mook, is afgelopen nacht om 3.23 uur bevallen. Dit derde kleintje is een jongen en stond binnen het kwartier al op zijn pootjes.

Dit derde jong van de familie werd net als nichtjes Suki en Tun Kai in de zandstal van Planckendael geboren te midden van de olifantenfamilie. De bevalling verliep spoedig en vlot, zegt het dierenpark in een persbericht.

“Phyo Phyo deed het goed en bleef kalm. Haar ervaring speelde daarbij een belangrijke rol. Ze is een zorgzame moeder. Alle leden van de familie kwamen het kleintje gedag zeggen en besnuffelen. Een mooi en vertederend ritueel”, klinkt het. De olifantenfamilie telt nu tien olifanten, waarvan vier kleintjes.

Er is nog geen naam voor het jonge olifantje, maar het wordt al zeker een Aziatische naam. Dit jaar krijgen alle olifantenjongen trouwens ook een naam die begint met een ‘t’.