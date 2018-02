Op Lichtmis eten ook vissen pannenkoeken

In Sea Life in Blankenberge vieren ook de vissen vandaag Maria-Lichtmis. Ze werden vanmorgen in het aquarium getrakteerd op een pannenkoek. Pannenkoeken zijn een traditie op 2 februari.

De pannenkoek had meteen succes bij een rog. In het aquarium zwemmen ook nog bamboehaaien, verpleegstersaaien en nog meer kleurrijke vissen. De lekkernij is natuurlijk niet gemaakt van bloem, boter en eieren, maar van lekkers waar de dieren wél van mogen smullen. In de pannenkoek zit lookpoeder, een plantaardige mengeling, biotine, gelatine en tropisch voedsel.

Haardkoeken

Maria-Lichtmis is een christelijk feest. Het wordt veertig dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen veertig dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes tachtig dagen) en te worden toegewijd aan God.

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen. Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.

Voorspoedig jaar

De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.