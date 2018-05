Op dit WK hakken ze er op los

In Marseille vond gisteren het WK Houthakken plaats. Twaalf deelnemers uit verschillende landen namen het tegen elkaar op.

In de oude haven van Marseille in Frankrijk namen de twaalf beste houthakkers van de wereld het tijdens vier proeven tegen elkaar op. De disciplines die afgewerkt werden, zijn ‘Stock Saw', ‘Underhand Chop', ‘Single Buck' en ‘Standing Block Chop'. De technieken gaan allemaal terug op de traditionele werkzaamheden met bijl en zaag in het bos.

De Champions Trophy vergt enorm veel van de atleten op het vlak van kracht, uithoudingsvermogen en precisie. Voor de Canadese Stirling Hart was dat allemaal geen probleem, hij mag voor een jaar de kampioenentitel op zijn naam schrijven.