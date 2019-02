Ongeveer 100 zeeolifanten hebben klein Californisch strand ingepalmd tijdens de shutdown

Op Drakes Beach in het natuurpark Point Reyes National Seashore in de Amerikaanse staat Californië hebben zeker 100 zeeolifanten hun nieuwe thuis gevonden. Normaal gezien verspreiden de dieren zich over de andere stranden van het park - Drakes Beach is eigenlijk een deel van een parking van het park. Maar door stormweer waren heel wat plekken waar ze normaal vertoeven, overstroomd.

Op dat moment was ook de shutdown aan de gang in het land, waardoor het natuurreservaat gesloten was en de parkwachters niet aan het werk waren. Gevolg: de andere stranden werden niet hersteld en de zeeolifanten trokken naar het kleine Drakes Beach.

De rangers zijn nu weer aan het werk na de shutdown, maar kunnen de dieren niet meer naar andere stranden leiden want er zijn in die tijd zo’n 35 pups bijgekomen die rust en stilte nodig hebben.

Zeeolifanten brengen vooral tijd door in het water, maar komen aan land om te paren en te bevallen.