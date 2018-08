Onderbuur redt Franco (6) van balkon

De onderbuurman van de 6-jarige Franco heeft er in voor gezorgd dat de jongen niet van het balkon van zijn appartement viel. Dat gebeurde in Rosario, Argentinië. De jongen, met een verstandelijke beperking, liep tijdens een moment van onoplettendheid richting het balkon om zijn gevallen bal te halen. Het kind dacht dat hij over de rand van het balkon kon klimmen en daar weer op de grond zou uitkomen.

"Het is mijn schuld", zegt zijn vader, die vertelt dat hij de roosters die het kind zouden belemmeren op het balkon te raken, voor één keer niet had opgehangen. Met Franco gaat intussen alles goed. Zijn ouders zijn de onderburen van hun appartement erg dankbaar.