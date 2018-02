Olympische Spelen leven ook op pornosites

Op 9 februari startten de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang. De interesse voor sportieve prestaties was niet alleen te merken op televisiekanalen en nieuwssites, ook de grootste pornowebsite ter wereld, Pornhub, merkt dat 'Olympisch' populair is de laatste week.

Sinds de start van de spelen werden de zoektermen 'Olympic' en 'Olympics' maar liefst 561 procent meer opgezocht dan anders. Ook 'Korea' of 'Korean' werden vaker ingetikt, al is de stijging daar veel minder spectaculair te noemen (slechts 38 procent).

De populairste sporten voor pornozoekers zijn figuurschaatsen (+ 622 procent), skiën (+ 424 procent) en hockey (+ 245 procent).

Verboden

Officieel zijn pornowebsites verboden in Zuid-Korea maar de komst van internationale atleten heeft het aantal bezoekers uit die regio aan Pornhub met zeventig procent verhoogd de afgelopen week. Maandag 12 februari werd de site het vaakst bezocht vanuit Zuid-Korea.

Triootjes, lesbisch en anaal

Atleten en publiek lijken volgens Pornhub de meeste interesse te hebben in triootjes, maar liefst 35 procent van de bezoekers zocht die beelden op. De categorie 'Lesbisch' kreeg 34 procent van de bezoekers achter haar naam en bijna een vierde (24 procent) van alle bezoekers zocht naar beelden met anale seks.