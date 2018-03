Olifanten spelen polo voor goede doel

In Thailand vindt vandaag een groot polo-evenement plaats. Ruiters spelen er polo op olifanten om geld in te zamelen voor het goede doel.

Al voor de zestiende keer wordt deze jaarlijkse polowedstrijd in Bangkok georganiseerd. De organisatie wil met het event geld inzamelen voor olifanten in nood. Thailand telt namelijk zeker 4.000 olifanten die beschermd moeten worden. Ze leven in het wild en er wordt op hen gejaagd voor hun ivoor.

Kritiek op het evenement

Er is echter ook kritiek van dierenactivisten. Zij zijn tegen het temmen van wilde dieren om er polo mee te spelen.