De gasten en het personeel van het Jet Wing hotel in Yala, Sri Lanka kregen deze week onverwacht bezoek ’s avonds. Een olifant kwam plots hun hotel binnengewandeld. Het hotel ligt niet zo ver van het Yala National Park, in dat park leven 300 tot 350 olifanten. Vermoedelijk was het dier afgedwaald op zoek naar voedsel.