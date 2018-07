In Oekraïne zwem je in een roze meer

In Oekraïne kan je zwemmen in een roze meer. Het gaat om een zoutwaterlagune in het zuiden van Kherson, waarin het water roze kleurt door de waterplanten in het zoute water. Oekraïners uit het hele land noemen het meer ook wel de Oekraïense Dode Zee, omdat je erin blijft drijven.

Het water uit het roze meer zou ook helende krachten bezitten. Internationale kuuroorden zouden daarom modder en zout uit het meer gebruiken tijdens gelaatsbehandelingen.

Lokale bewoners verkaren het ontstaan van de lagune doordat er in de jaren 60 een gevechtsvliegtuig neerstortte, wat een gat van veertig meter breed creëerde, dat later gevuld werd door het water van het nabijgelegen Syvash-meer. Volgens een andere legende is het meer dan weer een overblijfsel van de oude Lemuriyske Zee.