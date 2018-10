In Shanghai rijdt nu ook een metro rond met Smurfen op. China doet dat om de expo rond de Smurfen te promoten, die plaatsvindt in Shanghai van 5 tot en met 10 november.

Zestig jaar geleden werden de Smurfen in het leven geroepen door striptekenaar Peyo. Sindsdien hebben de blauwe figuurtjes tientallen eigen tv-series, strips en films die in meer dan veertig talen zijn uitgebracht. Ook in China zijn de Smurfen immens populair.

