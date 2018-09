Bijna 8.000 meter onder het oppervlak van de Stille Oceaan, voor de kust van Peru, is een nieuw soort vis ontdekt. Het dier is een slakkenvis en hij ziet er volgens wetenschappers erg aantrekkelijk uit. De meeste diepwatervissen hebben naar verluidt vieze tanden of griezelige ogen, maar deze nieuwe vis niet.