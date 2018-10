Nieuwe orang-oetan geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza hebben de 24-jarige orang-oetan Sinta en Gempa, een mannetje van 13 jaar oud, een baby gekregen. Sungai is op natuurlijke wijze verwekt en geboren. Het is nog niet duidelijk welk geslacht de baby heeft. Dat laat het dierenpark zelf weten.

"De geboorte van Sungai is geweldig nieuws voor deze diersoort", zegt Paira Daiza. "De orang-oetan is geclassificeerd als een ernstig (kritiek) bedreigde diersoort door de IUCN, de International Union for Conservation of Nature. Het aantal orang-oetans neemt langzaam maar zeker af omdat ze worden bedreigd door stropers en mensen die hun natuurlijke habitat vernietigen om er immense palmolieplantages te maken. Naar schatting zijn er in het wild nog slechts 13.800 orang-oetans over.

Sungai, de naam betekent 'rivier', is de tweede orang-oetan die in België is geboren. De eerste was een vrouwtje dat in de jaren ‘70 is geboren in de zoo van Antwerpen.

Twee jaar dicht bij de moeder

Vrouwelijke orang-oetans zorgen zeven jaar lang voor hun jongen. Vanaf hun geboorte tot ze ongeveer twee jaar oud zijn, blijven de jongen dicht bij hun moeder. Daarna gaan ze voorzichtig de wereld rondom hen verkennen, steeds onder het waakzame oog van hun moeder.