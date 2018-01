Nieuwe beelden van bevalling Kai-Mook

Dierenpark Planckendael heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de bevalling van Kai-Mook en het gloednieuwe babyolifantje. Afgelopen weekend werd het vrouwtje geboren. De verzorgers spreken over een bijzonder vlotte bevalling.

De bevalling kwam niet als een verrassing. "We waren voorbereid, we zijn nachtwacht blijven doen", zegt Ben Van Dyck, de coördinator van de olifanten in Planckendael. "Om twee uur is haar water gebroken, en twee minuutjes later was de baby er al. Acht minuten later kon het al lopen.”

Het gaat om het tweede olifantenjong voor Planckendael in korte tijd, na kerstekind Suki. Er staat later dit jaar trouwens ook nog een derde bevalling op het programma, want ook Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook, is zwanger. Een naam voor deze nieuwe spruit is er nog niet.