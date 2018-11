Nieuw wereldrecord: 11.000 pizza's gebakken in 12 uur

In Argentinië werd dit weekend het wereldrecord pizza's bakken verbroken. Argentijnse chef-koks bakten er gisteren in Buenos Aires 11.000 in twaalf uur tijd.

Voor de pizza's werden maar liefst 3.000 kilo bloem, 3.000 kilo mozzarella, 1.200 liter tomatensaus, 150 liter olie en 88.000 olijven gebruikt. Het nieuwe record verbreekt er een uit 2017. Toen werden er 10.065 pizza's gebakken in twaalf uur.

De pizza's werden na het bakken verkocht. De winst wordt gedoneerd aan de Argentijnse vereniging voor mensen met het Down Syndroom.