Nieuw: hondenijs met leverworst

Een Duitse ijsmaker biedt in zijn ijssalon naast gewone ijscrème ook hondenijs aan. Vooral de smaak 'leverworst' springt daarbij in het oog.

Met dit warme weer zijn ook veel honden verzot op een ijsje. Als het om kleine hoeveelheden gaat, kunnen de ijsjes geen kwaad voor de dieren. Te veel ijs kan echter tot gastritis leiden.

Het ijslabo onderscheidt zich door geen kleurstoffen, smaakadditieven of conserveermiddelen te gebruiken. Maar dat is niet alles. Ook de smaken van het salon springen in het oog. Voor mensen zijn er smaken zoals rijstpap en room met nootjes.

Leverworst

Honden kunnen dan weer de smaak 'leverworst' kiezen. Die smaak werd door de ijsmaker zelf uitgevonden.