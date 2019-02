Heuglijk nieuws uit dierenpark Pairi Daiza: de Zuidelijke witte neushoorn Madiba is zwanger! “Dit is uitstekend nieuws voor deze ondersoort van de witte neushoorn, die in acuut gevaar is door stropers”, meldt Pairi Daiza in een persbericht. De laatste tien jaar alleen al werden meer dan 7.100 van deze dieren afgeslacht voor hun hoorn.