Op het autosalon van Genève (Zwitserland), stelde het Nederlandse bedrijf PAL-V haar vliegende auto voor. Het toestel is een combinatie van een sportwagen en een vliegtuig. Volgens CEO Robert Dingemanse kan je er best grote afstanden mee afleggen door te vliegen en rij je daarna gewoon het stedelijke gebied binnen. Voor dit exclusieve model tel je voorlopig zo’n 500.000 euro neer. Er worden in een eerste fase 90 exemplaren geproduceerd.