Myroslav is de beste straatveger van Lviv

Myroslav Novostavsky (61) is door zijn buurtbewoners verkozen tot beste straatveger van de stad Lviv in Oekraïne. Hij kreeg naast de erkenning ook een driedaagse reis met zijn vrouw cadeau. De man is erg trots dat hij het respect voor straatvegers een beetje kon vergroten.

De Oekraïense Myroslav werkte veertig jaar als busmecanicien, maar is intussen al vier jaar actief als straatveger in Lviv. En dat tot groot genoegen van zijn buurtbewoners. Zij vinden het leuk dat ze een schone buurt krijgen, maar danken de man ook voor zijn fijne karakter. "Hij komt met iedereen overeen, zonder uitzondering. Ondanks dat hier verschillende mensen wonen, elk met een eigen karakter, had hij nog nooit een conflict met iemand", klinkt het.

De straatveger kreeg naast de erkenning van de stad ook een driedaagse busreis cadeau. De man was nog nooit op reis geweest. Hij ging samen met zijn vrouw naar Boedapest, Praag, Wenen en Krakau. Myroslav vierde tijdens de trip zelfs zijn 61ste verjaardag.