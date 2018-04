Mojito van het vat, lekker of niet?

Vier jonge Gentse ondernemers hopen dat ze het gat in de markt hebben gevonden: cocktails van het vat. Ideaal voor de festivals die eraan komen, want het gaat allemaal veel sneller. Maar is het ook even lekker? VTM NIEUWS doet de test.

Mojito's, margerita's, of dus Moscow Mule, de trend voor deze zomer. Hier in Café Ventura in Gent tappen ze de cocktails van het vat. Een idee van vier jonge ondernemers.

“Dit is Moscow Mule. Op basis van gemberbier en wodka. Eigenlijk moet je het zien als een bartender die in dat vatje zit en die cocktail voor u maakt ter plaatse”, zegt Dimi Lesseine. “Voor ons wordt de cocktail langs de traditionele leiding naar een mobiele tapinstallatie gebracht.

Gemakkelijker

Het personeel vindt het wel gemakkelijk zo. “Ik vind dat “wreed” goed”, zegt Kaya Cassiman. “Het is voor ons veel gemakkelijk. En als het zo vol staat, pakt dat voor ons ook veel tijd, en krijg je daar wel stress van, maar nu is dat vree gemakkelijk.”

Ideaal dus voor de festivals die eraan komen. Maar een cocktail van het vat is toch niet zo mooi afgewerkt dan eentje die door een bartender werd gemaakt. “Hij is natuurlijk veel sneller klaar, dus heel die show daarrond heb je niet, maar de kwaliteit is er wel”, aldus Lesseine. “En dat is hetgeen dat telt denk ik, in horecazaken en op festivals. Mensen zullen geen verschil proeven.”

VTM NIEUWS deed de test met een Moskow Mule. Eentje uit de tap en eentje handgemaakt door de barvrouw. De ‘proefkonijnen’ van dienst verkiezen allebei de cocktail van het vat, die met acht euro per stuk exact evenveel kost als de zelfgemaakte cocktail.