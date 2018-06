Michel geeft May Duivels-truitje

Premier Michel had vanmiddag tijdens de Europese top een gepast cadeau voor de Britse premier May. Hij gaf haar een truitje van Rode Duivel Eden Hazard. May zelf was niet echt voorzien op de situatie, maar leek het cadeau wel te appreciëren.

Premier Michel en Theresa May waren trouwens niet de enige leiders die in de WK-stemming waren. Ook Jean-Claude Juncker waagde zich er even aan. Hij sloeg een sjaal van de Rode Duivels om zijn nek.

Nadien was er natuurlijk ook nog even tijd om foto’s te nemen met hun nieuwe supportersoutfit.