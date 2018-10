De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben in Wellington een bezoek gebracht aan een creatieve kunsttentoonstelling. Het koppel werd ondergedompeld in de virtual reality, zo zette Harry even een bril op, tot groot jolijt van de aanwezigen. Opvallend: Meghan Markle, voor de gelegenheid gehuld in een witte jurk, legde haar hand even op haar buikje tijdens de demonstraties, wat ook de aanwezige pers niet ontging. Het echtpaar verwacht haar eerste baby in de lente van 2019.