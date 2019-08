In Spanje is het de traditie om elke laatste woensdag van augustus een gigantisch tomatengevecht te houden, ‘La Tomatina’. Zo’n 20.000 mensen zakten daarvoor af naar de stad Buñol in de buurt van Valencia. De deelnemers beklimmen een vettige paal om gezouten ham te proberen grijpen. Nadien komen vrachtwagens aan met massa’s tomaten en krijgt iedereen exact een uur de tijd om elkaar ermee te bekogelen.