Mannen strijden voor mooiste baard

Meer dan zestig mannen hebben gisteren in Parijs deelgenomen aan het tweede ‘kampioenschap baarden’. Een professionele jury beoordeelde de baarden en snorren van de kandidaten en reikte maar liefst zes verschillende prijzen uit.

"De wedstrijd draait vooral rond creativiteit", zegt jurylid Garry Faulkner, de nationale baardkampioen in de VS voor de categorie freestyle. In totaal werden er zes categorieën beoordeeld: mannen met baarden van minder dan twintig centimeter, mannen met Garibaldi-baarden, mannen met Verdi-baarden, mannen met een natuurlijke baard langer dan twintig centimeter, mannen met een speciale snor en beste freestyle.