Manneken Pis eert brandweerlui

Manneken Pis draagt vandaag een brandweeruniform om de brandweerlui te eren die twee jaar geleden op de luchthaven en in het metrostation de gewonden ter hulp zijn gesneld. Voor heel wat toeristen is het vooral een leuk extraatje voor op hun vakantiefoto’s.

Twee jaar geleden, op dinsdag 22 maart, werd ons land getroffen door de zwaarste aanslagen ooit. Op de luchthaven van Zaventem lieten zelfmoordterroristen twee bommen ontploffen en ook in de Brusselse metro was er een explosie. Er vielen in totaal 32 doden. Vandaag vinden op verschillende plaatsen herdenkingsplechtigheden plaats.

