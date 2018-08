Man zweeft over snelweg, op wieltjes

In China werd dit weekend een man tegengehouden omdat hij op de autoweg reed met enkel wieltjes onder zijn (beschermende) kledij. In zijn zelfgemaakte voertuigpak zweefde hij door Urumqi, in het noordwesten van Xinjiang. De politie hield de man snel tegen.

Videobeelden van bewakingscamera's in de omgeving en de dashboardcamera van een volgend voertuig op de openbare weg, konden de man met wieltjes meer dan vijf minuten filmen.

Al snel werd hij echter door de lokale verkeerspolitie gestopt. De man vertelde de politie dat hij zich voor het pak had geïnspireerd op de actiekomediefilm Jackie Chan en dat hij zijn kostuum zelfs op afstand kon besturen. Hij werd toch beschuldigd van het schenden van de verkeerswetten en het verstoren van de openbare orde.