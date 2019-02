Man ontdekt 30 jaar oude Apple computer die nog werkt

De Amerikaanse prof John Pfaff vond in zijn ouderlijk huis een Apple computer. Het toestel is zeker 30 jaar oud en behoort tot één van de eerste modellen die Apple op de markt bracht. Het Apple IIe model werd in 1983 gelanceerd. Sinds 1993 zijn de computers niet meer verkrijgbaar.

Tot grote verbazing van de professor werkte het toestel nog. Meer nog, toen hij er een computerspelletje instak (op diskette) vroeg het toestel of hij zijn vorig opgeslagen spel wou hervatten. Pfaff herstelde het opgeslagen spel van Adventureland, een tekstcommandospel dat in 1978 werd uitgebracht voor microcomputers door Scott Adams.

De computer uit de jaren 80 is wat trager maar met een beetje geduld kon hij de spelletjes opnieuw spelen. De man voelde zich opnieuw een jongetje van 10 jaar, zo zei hij op Twitter. Pure nostalgie voor John, zijn kinderen waren iets minder enthousiast over zijn vondst. “Ze bleven maar lachen omdat het er zo gek uitziet”, aldus John Pfaff.