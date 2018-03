Levensverwachting bepaald door DNA moeder

Werd je moeder extreem oud? Dan heb jij ook een grotere kans op een uitzonderlijk lang leven. Kinderen van extreem langlevende moeders hebben namelijk een grotere kans om heel oud te worden dan kinderen van wie alleen de vader ouder is geworden dan 97. Dat blijkt nu uit een nieuw onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), meldt RTL Nieuws.

Wetenschappers van het LUMC volgen al jaren 421 families waarvan meerdere leden ouder dan 90 jaar zijn geworden. Wanneer ze keken naar de extreem langlevenden en hun familieleden in de eerste lijn, bleek dat de lange levensduur in deze families vooral wordt doorgegeven via de moeder.

“Van de 944 extreem langlevende mannen en vrouwen die we volgen in de ‘Leiden Lang Leven-studie’ weten we dat ze langer leven dan personen die in hetzelfde jaar zijn geboren en dat ze pas later getroffen worden door verouderingsziekten. Ook weten we dat hun ouders, broers en zussen langer leven dan geboortejaargenoten. En dat ondanks twee eeuwen van infecties, hongersnoden en oorlogen”, vertelt hoogleraar Moleculaire Epidemiologie Eline Slagboom, die het onderzoek leidde.

Mitochondrieel DNA

Dat vooral de moeder invloed heeft op de levensduur van haar kinderen, sluit volgens de onderzoekers aan bij het idee dat de aanleg voor een lang leven afhankelijk is van het mitochondrieel DNA. In tegenstelling tot het DNA in de celkern krijgt een kind zijn mitochondrieel DNA alleen van de moeder en niet van beide ouders.

Een andere verklaring is dat langlevende moeders aan het einde van de negentiende eeuw een gezonder lichaam hadden en daarom grotere en gezondere kinderen kregen dan niet-langlevende moeders. “We hadden verwacht dat de rijkdom van de langlevende vader in deze historische periode ook invloed zou hebben, maar het lijkt er dus op dat de fysiologie van de moeder veel belangrijker is bij extreme langlevendheid”, aldus Slagboom.

Goede genen

Al decennia lang wordt er gezocht naar factoren die onze levensverwachting positief beïnvloeden. Met deze ontdekking komt de wetenschappelijke wereld al enkele stappen dichterbij. “Wij weten nu nog preciezer wiens genen we in kaart moeten brengen om uit te vinden hoe het komt dat mensen extreem oud, maar ook vooral gezond oud worden. De levensduur in de algemene bevolking is nauwelijks erfelijk, dus ons onderzoek bevestigt dat je alleen met de zeldzame families die al twee eeuwen langer leven dan gewone stervelingen kans maakt iets te vinden”, aldus Slagboom.